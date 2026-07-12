Calle Grava, una "boca de lobo"

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La falta de alumbrado público en la calle Grava, en la colonia Las Piedras de la capital potosina, se ha convertido en una preocupación para habitantes y automovilistas que transitan por la zona, especialmente durante las noches.

Vecinos denunciaron que varias luminarias instaladas sobre esta vialidad permanecen fuera de servicio, lo que genera amplias áreas de oscuridad y reduce la visibilidad para quienes circulan por el lugar. La problemática se concentra principalmente en el tramo comprendido entre la calle Dactica y la avenida Hernán Cortés.

De acuerdo con los habitantes, la ausencia de iluminación complica el tránsito vehicular, ya que durante la noche resulta difícil identificar baches, obstáculos o peatones que se desplazan por la zona. Además, señalaron que las condiciones actuales incrementan la percepción de inseguridad entre quienes utilizan esta vialidad.

Los afectados indicaron que la falla persiste desde hace semanas sin que hasta el momento se haya restablecido el funcionamiento de las lámparas, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades municipales para atender el desperfecto.

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Ante esta situación, hicieron un llamado a las áreas responsables del mantenimiento del alumbrado público para realizar una revisión de la infraestructura instalada y restablecer el servicio en este sector de la colonia Las Piedras, con el fin de mejorar la seguridad y las condiciones de movilidad para vecinos y conductores.