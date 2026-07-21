Consultas médicas, hasta en 750 pesos
Esto, en consultorios particulares y hospitales privados
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Acudir a una consulta médica en el sector privado en San Luis Potosí puede representar un gasto que va desde 70 pesos en consultorios anexos a farmacias hasta 750 pesos en consultorios particulares y hospitales privados, de acuerdo con tarifas vigentes de médicos generales y servicios de primer contacto en la capital potosina. La diferencia en los costos depende del tipo de establecimiento, la ubicación y la experiencia del médico.
En hospitales privados y consultorios independientes, el costo más frecuente de una consulta de medicina general oscila entre 400 y 600 pesos. Una revisión de tarifas disponibles en plataformas de citas médicas muestra consultas desde 200 pesos, como algunas ofrecidas por médicos particulares, mientras que otras alcanzan 700 y hasta 750 pesos. Incluso profesionales que atienden dentro de complejos como el Hospital Ángeles San Luis Potosí mantienen tarifas cercanas a los 500 pesos por consulta general. También existen opciones en hospitales como Hospital Star Médica San Luis Potosí, La Bene San Luis y Clínica Santa Cruz, donde el costo depende del médico tratante y la especialidad.
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