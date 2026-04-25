Calor extremo pega a SLP; alertan por riesgo de golpes de calor
Protección Civil advierte calor extremo en las cuatro regiones del estado
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este sábado 25 de abril se mantendrán temperaturas muy calurosas a extremadamente calurosas en las cuatro regiones del estado, debido a un sistema de alta presión que favorece una onda de calor.
De acuerdo con la dependencia, estas condiciones elevan el riesgo de golpes de calor, deshidratación e incendios forestales y urbanos, por lo que pidió a la población extremar precauciones.
Para este día, el pronóstico indica:
- Zona Centro: máxima de 34°C y mínima de 14°C
- Huasteca: hasta 42°C y mínima de 24°C
- Altiplano: máxima de 36°C y mínima de 16°C
- Zona Media: hasta 42°C y mínima de 20°C
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Aunque el calor persistirá durante el fin de semana, se prevé que a partir del domingo aumente la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales.
Protección Civil recomendó evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 12:00 y 17:00 horas, mantenerse hidratado, usar ropa ligera y proteger a niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a las altas temperaturas.
En caso de emergencia, se mantiene disponible el número 911.
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Redacción
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