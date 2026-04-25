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Calor extremo pega a SLP; alertan por riesgo de golpes de calor

Protección Civil advierte calor extremo en las cuatro regiones del estado

Por Redacción

Abril 25, 2026 07:36 a.m.
A
Calor extremo pega a SLP; alertan por riesgo de golpes de calor

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este sábado 25 de abril se mantendrán temperaturas muy calurosas a extremadamente calurosas en las cuatro regiones del estado, debido a un sistema de alta presión que favorece una onda de calor.

De acuerdo con la dependencia, estas condiciones elevan el riesgo de golpes de calor, deshidratación e incendios forestales y urbanos, por lo que pidió a la población extremar precauciones.

Para este día, el pronóstico indica:

  • Zona Centro: máxima de 34°C y mínima de 14°C
  • Huasteca: hasta 42°C y mínima de 24°C
  • Altiplano: máxima de 36°C y mínima de 16°C
  • Zona Media: hasta 42°C y mínima de 20°C

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Aunque el calor persistirá durante el fin de semana, se prevé que a partir del domingo aumente la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales.

Protección Civil recomendó evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 12:00 y 17:00 horas, mantenerse hidratado, usar ropa ligera y proteger a niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a las altas temperaturas.

En caso de emergencia, se mantiene disponible el número 911.

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