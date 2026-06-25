Sigue trabado el proyecto de colector pluvial en San Lorenzo

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La construcción de un colector pluvial en la colonia San Lorenzo continúa sin concretarse, debido a que la obra requiere atravesar un predio particular y hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo con el propietario del terreno, señaló el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El edil explicó que esta vialidad presenta problemas recurrentes de inundación durante la temporada de lluvias, situación que afecta a las familias de la zona al dificultar su movilidad cuando se registran precipitaciones intensas, principalmente en toda la calle Santander y la avenida Bellavista.

Dijo que el colector se encuentra contemplado dentro de las obras prioritarias, sin embargo, reiteró que para su ejecución es necesario contar con la autorización del dueño de una parcela por donde tendría que pasar la infraestructura hidráulica.

El edil afirmó que, mientras se establecen canales de diálogo sobre el asunto, el Ayuntamiento mantiene acciones de atención emergente cada vez que se presentan inundaciones en el sector.

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Entre las medidas implementadas se encuentra el envío de pipas, bombas de desagüe y equipos vactor para retirar el agua acumulada y permitir el acceso y salida de los habitantes.