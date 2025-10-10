logo pulso
Cambios a Ley de Amparo traen pros y contras

Por Leonel Mora

Octubre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Cambios a Ley de Amparo traen pros y contras

Arturo Rodríguez Quezada, coordinador de área dentro de la oficina de la Abogacía General de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), opinó que los cambios a la Ley de Amparo en México traen aspectos positivos y otros que no lo son tanto.

Explicó que, por un lado, se busca modernizar los procedimientos, lo que se puede considerar como un acierto, pero la reforma también delimita los alcances del control judicial sobre los actos de autoridad.

Este segundo aspecto, en opinión del entrevistado, no debe ser un pretexto para que las autoridades evadan el cumplimiento de sus obligaciones de garantizar y respetar los derechos humanos de los gobernados en todo momento.

Para las instituciones académicas y en especial, las universitarias, los cambios a la Ley de Amparo obligarán a garantizar que sus decisiones administrativas y académicas estén debidamente fundamentadas, motivadas y documentadas en todo momento.

Por otro lado, y a nivel nacional, diversos medios señalan que sí habrá repercusiones para las universidades públicas, especialmente en cuanto a la defensa de su autonomía y su patrimonio.

Por ejemplo, ahora se exigirá que, para tramitar un amparo, la afectación sea directa, personal y diferenciada, lo que excluye a instituciones como universidades que promueven amparos en defensa de causas colectivas (medio ambiente, derechos culturales, autonomía universitaria) o cuando existen afectaciones indirectas a su comunidad y patrimonio.

