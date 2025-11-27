logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Fotogalería

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Camiones de carga ponen en riesgo a estudiantes

Por Martín Rodríguez

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
A

Sube el tamaño de los camiones pesados. En plena hora de entrada y salida de escolares de la Escuela Secundaria “José Ciriaco Cruz”, camiones de gran remolque llegan a la parte posterior de la tienda de autoservicio de la colonia Himno Nacional, primera sección para cargar y descargar y realizar maniobras, pesar del peligro que representa movilizar camiones con puntos ciegos.

Ahora, camiones grandes que arrastran remolques cuya capacidad de carga pudiera llegar a las 40 toneladas, descargan sus mercancías en plena luz del día en la Avenida de las Artes, en el tramo comprendido entre Independencia y Zamarripa. 

Los transportistas ingresan de manera cómoda, sin que los detenga la Policía Vial en las calles del interior de la zona urbana, ni la Guardia Civil del Estado en las vialidades estatales. En el caso particular de la tienda de la colonia Himno Nacional Primera Sección, los transportistas descargan de manera libre sus mercancías, incluso con el camión mal estacionado. Los padres de familia de la escuela secundaria han advertido que un movimiento en falso, alguna distracción o en su caso un punto ciego pudieran causar un accidente fatal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rescinde la CEA contrato con Aguas del Tenorio
Rescinde la CEA contrato con Aguas del Tenorio

Rescinde la CEA contrato con Aguas del Tenorio

SLP

Samuel Moreno

La empresa se encargaba de la operación de la PTAR y de su envió a Villa de Reyes

La Segam, muy poco efectiva sancionando
La Segam, muy poco efectiva sancionando

La Segam, muy poco efectiva sancionando

SLP

Samuel Moreno

La SEGAM mantiene acompañamiento en la reparación de daño ambiental. Detalles sobre seguimiento y responsabilidad.

Gobierno asegura pagará aguinaldos y ahorros
Gobierno asegura pagará aguinaldos y ahorros

Gobierno asegura pagará aguinaldos y ahorros

SLP

Samuel Moreno

Difieren sobre citar a la Ombudsperson
Difieren sobre citar a la Ombudsperson

Difieren sobre citar a la Ombudsperson

SLP

Leonel Mora