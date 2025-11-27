Camiones de carga ponen en riesgo a estudiantes

Sube el tamaño de los camiones pesados. En plena hora de entrada y salida de escolares de la Escuela Secundaria “José Ciriaco Cruz”, camiones de gran remolque llegan a la parte posterior de la tienda de autoservicio de la colonia Himno Nacional, primera sección para cargar y descargar y realizar maniobras, pesar del peligro que representa movilizar camiones con puntos ciegos.

Ahora, camiones grandes que arrastran remolques cuya capacidad de carga pudiera llegar a las 40 toneladas, descargan sus mercancías en plena luz del día en la Avenida de las Artes, en el tramo comprendido entre Independencia y Zamarripa.

Los transportistas ingresan de manera cómoda, sin que los detenga la Policía Vial en las calles del interior de la zona urbana, ni la Guardia Civil del Estado en las vialidades estatales. En el caso particular de la tienda de la colonia Himno Nacional Primera Sección, los transportistas descargan de manera libre sus mercancías, incluso con el camión mal estacionado. Los padres de familia de la escuela secundaria han advertido que un movimiento en falso, alguna distracción o en su caso un punto ciego pudieran causar un accidente fatal.