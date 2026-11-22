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El precio de las viviendas en San Luis Potosí podría aumentar entre 3 y 4 por ciento durante 2027, debido principalmente al encarecimiento de los materiales de construcción, una presión que continuará impactando los costos de edificación y el mercado inmobiliario, estimó Luis Fernando Lárraga Escobedo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).

Canadevi prevé aumento en precio de viviendas en San Luis Potosí

El dirigente empresarial explicó que productos como el cemento y el acero han registrado incrementos en sus precios, lo que repercute directamente en los presupuestos de las empresas constructoras y termina trasladándose al costo de las viviendas que se ofrecen en la entidad.

Impacto del valor de terrenos y costos de construcción

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A este escenario se suma el valor de los terrenos, que representa otro componente importante en el precio final de los desarrollos habitacionales. Lárraga Escobedo señaló que San Luis Potosí tiene condiciones particulares en el costo de la tierra, en comparación con otras entidades del país.

Advirtió que el segmento de vivienda media residencial podría resentir en mayor medida las variaciones, debido a su exposición a los costos de construcción y a los ajustes que enfrenta la industria para mantener sus proyectos.

El presidente de Canadevi reconoció que el encarecimiento de los insumos ha modificado considerablemente las condiciones para desarrollar vivienda, pues los costos de edificación son ahora más elevados que en años anteriores. En este sentido, señaló que la inflación acumulada podría traducirse en aumentos de entre 4 y 5 por ciento en los costos de construcción, una presión que también incidiría en los precios de comercialización durante el próximo año.