Cancelan hasta 10 bailes callejeros por semana

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital detecta y cancela entre 8 y 10 bailes en la vía pública cada semana, informó su titular, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, quien señaló que los operativos buscan evitar que este tipo de actividades deriven en personas lesionadas o fallecidas.

Villa Gutiérrez explicó, que algunas de las cancelaciones se realizan en coordinación con los operativos BOMI, mientras que en otros casos los elementos de la corporación intervienen directamente para impedir que los eventos se lleven a cabo en espacios públicos.

El funcionario señaló que la Policía Cibernética da seguimiento a las redes sociales, donde suelen anunciarse este tipo de bailes, y a partir de esos reportes se identifica la realización de eventos que requieren la intervención de la autoridad.

Además de la vigilancia en redes sociales, la SSPC recibe reportes directamente de los comités vecinales cuando los bailes representan una afectación para la tranquilidad de las zonas donde se pretenden realizar. Villa Gutiérrez indicó que actualmente existen más de 855 comités vecinales distribuidos en la ciudad.

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El secretario sostuvo que ambas vías de detección, el monitoreo de redes sociales y los reportes ciudadanos, permiten a la corporación intervenir antes de que estos eventos se desarrollen, con el objetivo de reducir el riesgo de lesiones o hechos de mayor gravedad asociados con los bailes en la vía pública.