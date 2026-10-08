logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Cancelan hasta 10 bailes callejeros por semana

Operativos buscan evitar personas lesionadas o fallecidas: SSPC

Por Rolando Morales

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
A
Cancelan hasta 10 bailes callejeros por semana
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital detecta y cancela entre 8 y 10 bailes en la vía pública cada semana, informó su titular, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, quien señaló que los operativos buscan evitar que este tipo de actividades deriven en personas lesionadas o fallecidas.

      Villa Gutiérrez explicó, que algunas de las cancelaciones se realizan en coordinación con los operativos BOMI, mientras que en otros casos los elementos de la corporación intervienen directamente para impedir que los eventos se lleven a cabo en espacios públicos.

      El funcionario señaló que la Policía Cibernética da seguimiento a las redes sociales, donde suelen anunciarse este tipo de bailes, y a partir de esos reportes se identifica la realización de eventos que requieren la intervención de la autoridad.

      Además de la vigilancia en redes sociales, la SSPC recibe reportes directamente de los comités vecinales cuando los bailes representan una afectación para la tranquilidad de las zonas donde se pretenden realizar. Villa Gutiérrez indicó que actualmente existen más de 855 comités vecinales distribuidos en la ciudad.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El secretario sostuvo que ambas vías de detección, el monitoreo de redes sociales y los reportes ciudadanos, permiten a la corporación intervenir antes de que estos eventos se desarrollen, con el objetivo de reducir el riesgo de lesiones o hechos de mayor gravedad asociados con los bailes en la vía pública.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Advierte Coparmex colapso en sistema de salud ante cáncer de mama
        Advierte Coparmex colapso en sistema de salud ante cáncer de mama

        Advierte Coparmex colapso en sistema de salud ante cáncer de mama

        SLP

        Martín Rodríguez

        La presidenta local resaltó la importancia de fortalecerlo y prevenir la enfermedad

        Se disparan 30% causas penales por violencia familiar: STJE
        Se disparan 30% causas penales por violencia familiar: STJE

        Se disparan 30% causas penales por violencia familiar: STJE

        SLP

        Rubén Pacheco

        Los principales agresores corresponden a familiares directos como padres, madres y/o abuelos

        Preparan "cochinito" para reparación del Templo del Espíritu Santo
        Preparan "cochinito" para reparación del Templo del Espíritu Santo

        Preparan "cochinito" para reparación del Templo del Espíritu Santo

        SLP

        Martín Rodríguez

        La Arquidiócesis analiza la posibilidad de usar el templo San Juan de Dios como sede provisional.

        Amplía municipio controversia en la SCJN por obras atoradas
        Amplía municipio controversia en la SCJN por obras atoradas

        Amplía municipio controversia en la SCJN por obras atoradas

        SLP

        Rolando Morales

        Galindo Ceballos también denunció falta de coordinación con el gobierno estatal para el desarrollo de los proyectos