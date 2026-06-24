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Rechaza Serrano "trueque" planteado por Morena en SLP

Ningún partido puede limitar el derecho de Ruth González a participar en comicios de 2027, señaló

Por Ana Paula Vázquez

Junio 24, 2026 02:13 p.m.
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Héctor Serrano Cortés / Foto: Pulso

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      "Ningún partido puede limitar el derecho de una persona a competir cuando la ley no lo prohíbe", sostuvo el coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, al referirse a la posibilidad de que la senadora Ruth González Silva participe en la contienda por la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.

      El posicionamiento surge luego de que la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, señalara que si el Partido Verde postula a un perfil distinto al de la senadora, su partido podría encabezar una eventual coalición junto con el PVEM y el Partido del Trabajo. En ese contexto, Serrano insistió en que actualmente no existe ningún impedimento legal para que cualquier persona interesada pueda registrarse y participar en un proceso electoral.

      El diputado defendió además la trayectoria política de González Silva y afirmó que ha construido su crecimiento personal y profesional por mérito propio. Señaló que no corresponde limitar derechos políticos bajo argumentos distintos a los establecidos en la legislación y reiteró que la Constitución permite actualmente el registro de aspirantes que cumplan con los requisitos legales.

      Respecto a las reformas relacionadas con el nepotismo impulsadas a nivel nacional, Serrano Cortés recordó que su aplicación está prevista para 2030, por lo que consideró que no representan una restricción para los procesos electorales previos.

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      Sobre la definición de candidaturas rumbo a 2027, el coordinador parlamentario consideró que aún es prematuro adelantar escenarios y señaló que serán los mecanismos internos y las encuestas los que determinen los perfiles con mayores posibilidades de competir.

      No obstante, reiteró que el Partido Verde no impedirá la participación de ninguna persona mientras la ley no establezca restricciones para ello.

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