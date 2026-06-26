Pese a la euforia, hay saldo blanco tras celebraciones: Galindo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Pese a los reportes ciudadanos sobre la falta de vigilancia policial durante los festejos por la victoria de la selección mexicana en el Mundial, así como la acumulación de basura en la avenida Venustiano Carranza y la glorieta Bocanegra, el alcalde Enrique Galindo Ceballos aseguró que el Ayuntamiento desplegó un operativo de seguridad coordinado con autoridades estatales y federales, el cual, afirmó, concluyó con saldo blanco.

El edil explicó que desde las 17:00 horas se instaló un centro de mando en el Centro Unión para coordinar el denominado operativo "Euforia", en el que participaron los tres órdenes de gobierno ante la expectativa de una importante concentración de personas tras el encuentro de la selección mexicana.

Galindo Ceballos estimó que más de 30 mil personas se congregaron entre la avenida Venustiano Carranza, la glorieta Bocanegra y el Centro Histórico y señaló que parte de la estrategia consistió en mantener actividades en la Plaza del Carmen, donde se realizó la Feria del Taco, con el propósito de distribuir a los asistentes, aunque reconoció que la afluencia terminó por extenderse hacia Bocanegra, donde se implementó un operativo de carácter disuasivo, "al final no puedes frenar el festejo de la selección".

El alcalde sostuvo que, hasta el momento, el gobierno municipal no ha recibido denuncias por daños a comercios, viviendas, vehículos o personas derivadas de las celebraciones. "No tenemos ninguna denuncia, afortunadamente hay un saldo blanco dentro de toda la algarabía", declaró, aunque precisó que permanecerán atentos en caso de que durante las siguientes horas se presenten reportes ciudadanos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Respecto a las críticas por la gran cantidad de basura que quedó tras los festejos, informó que fueron recolectadas alrededor de 10 toneladas de residuos en la glorieta Bocanegra y otras ocho toneladas en el Centro Histórico.

LEA TAMBIÉN ¿Quién vigiló Carranza durante los festejos del Tri? Vecinos de Morales piden a autoridades moderar a los celebrantes

Indicó que cuadrillas de barrido manual, recolección de residuos, alumbrado público e Imagen Urbana trabajaron durante toda la noche para restablecer las condiciones de ambos sectores.

Las declaraciones del alcalde se dan luego de que, durante las celebraciones, circularan denuncias y videos en redes sociales que evidenciaron actos de desorden público y señalaron una aparente ausencia de vigilancia policial en puntos como la avenida Carranza y la glorieta Bocanegra, donde también se observó una importante acumulación de basura al término de los festejos.