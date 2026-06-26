Sefin y Canaco analizan incentivos fiscales para inversionistas potosinos

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La Secretaría de Finanzas del Estado y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de San Luis Potosí analizan la aplicación de incentivos fiscales temporales para inversionistas locales.

La titular de la Sefin, Ariana García Vidal, sostuvo una reunión con el presidente de Canaco Servytur, Mauricio Mahbub Tamez, para revisar posibles mecanismos que permitan disminuir la carga tributaria de empresas que busquen invertir o ampliar operaciones en la entidad.

De acuerdo con la dependencia estatal, estos incentivos formarían parte de una estrategia para mejorar las condiciones de competitividad, atraer inversiones y fomentar la generación de empleos en San Luis Potosí.

García Vidal señaló que el Gobierno del Estado mantendrá coordinación con los sectores productivos para revisar medidas que favorezcan la inversión y el desarrollo económico.

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En el encuentro, Sefin y Canaco coincidieron en mantener una mesa de diálogo con el sector empresarial para fortalecer el comercio, los servicios y las inversiones locales.