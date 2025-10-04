CANIRAC exige agilizar trámites para abrir restaurantes en SLP

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en San Luis Potosí, Alejandro Espinosa Abaroa, señaló que los procesos administrativos para abrir un nuevo restaurante en la capital continúan siendo lentos y complicados, lo que ha provocado que diversas inversiones se desplacen hacia otras entidades del país.

De acuerdo con el dirigente empresarial, actualmente un restaurante puede tardar entre seis meses y un año en obtener todos los permisos necesarios para iniciar operaciones en San Luis Potosí, mientras que en otros estados el mismo proceso se concreta en un lapso de uno a tres meses. Esta diferencia, dijo, representa una desventaja competitiva para el sector restaurantero local y desalienta la llegada de nuevos proyectos.

Espinosa Abaroa recordó que recientemente CANIRAC sostuvo una reunión con el Gobierno Municipal capitalino quien se comprometió a iniciar un proceso de mejora regulatoria que permita agilizar los trámites de apertura y operación de negocios. Sin embargo, hasta el momento, el gremio empresarial se mantiene a la espera de que esas acciones se traduzcan en resultados concretos.

Desde hace casi un año, la CANIRAC presentó al Ayuntamiento de San Luis Potosí un proyecto enfocado en simplificar y digitalizar los procedimientos relacionados con licencias, dictámenes y verificaciones. El objetivo, explicó, es facilitar la instalación no solo de restaurantes, sino de cualquier tipo de comercio que contribuya al crecimiento económico de la ciudad.

El representante del sector restaurantero consideró que avanzar en la eficiencia regulatoria es fundamental para fortalecer la actividad económica y generar empleos.