Celebran en Soledad el Día de San Francisco con fiesta patronal

Este 4 de octubre, la Parroquia San Francisco de Asís en Soledad de Graciano Sánchez celebró sus tradicionales festejos patronales en honor al santo, con motivo del Día de San Francisco de Asís.

El párroco David Grimaldo Cruz destacó que las celebraciones se realizan desde 1965 y que este año tuvieron un significado especial por los 800 años de la muerte del santo, dentro del año jubilar franciscano.

Durante la jornada se llevó a cabo la apertura de la puerta santa, misas, peregrinaciones y una verbena popular que reunió a más de mil asistentes.

Algunas personas también acudieron con sus mascotas para recibir la bendición, mientras que calles como República de Uruguay, Panamá y Venezuela fueron cerradas para la instalación de puestos y juegos mecánicos.

