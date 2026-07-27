Cannabis medicinal sólo es paliativo para el cáncer

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Aunque el cannabis medicinal mostró beneficios para aliviar síntomas en pacientes con cáncer avanzado, una investigación realizada en San Luis Potosí, encontró que la mayor mejoría en su calidad de vida, provino de la atención integral que reciben mediante cuidados paliativos. Los resultados preliminares indican que el derivado de la planta contribuye al control del dolor, las náuseas, el apetito y el sueño, pero no sustituye los tratamientos convencionales.

El estudio, desarrollado desde agosto del año pasado en la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología (CIACyT) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), dio seguimiento semanal a pacientes oncológicos. Como parte de la investigación, un grupo recibió un extracto de cannabis en aceite por vía oral con dosis ajustadas de acuerdo con su evolución, mientras otro recibió un placebo para comparar los resultados.

Óscar Jiménez Zúñiga, responsable de la investigación, explicó que los hallazgos coinciden con la evidencia internacional sobre el uso del cannabis medicinal como apoyo para controlar algunos síntomas; sin embargo, aseguró que el principal cambio observado estuvo relacionado con la atención brindada por los equipos de cuidados paliativos. Precisó que el cannabis funciona únicamente como un tratamiento complementario y no reemplaza medicamentos como los opioides para el manejo del dolor.

El investigador advirtió que en México aún existe un amplio desconocimiento sobre los cuidados paliativos, pese a que este modelo de atención busca prevenir y aliviar el sufrimiento de personas con enfermedades graves mediante el control del dolor y la atención de sus necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales. Subrayó que, cuando una enfermedad deja de ser curable, el objetivo es preservar la mejor calidad de vida posible hasta el final.

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La investigación se desarrolló conforme al marco legal vigente en México, que desde 2021 permite el uso de derivados del cannabis con fines de investigación científica. Actualmente, el equipo prepara un artículo para difundir los resultados y aportar evidencia sobre el uso del cannabis medicinal como complemento terapéutico en cuidados paliativos, una línea de investigación que comienza a desarrollarse en San Luis Potosí.