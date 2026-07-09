logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EXITOSOS!

Fotogalería

¡EXITOSOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Morena incluiría a Rita Ozalia en su proceso rumbo a 2027

Comisión Nacional de Elecciones puede incluir perfiles no inscritos si son competitivos.

Por Ana Paula Vázquez

Julio 09, 2026 12:55 p.m.
A
Rita Ozalia Rodríguez/Foto: Pulso

Rita Ozalia Rodríguez/Foto: Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Rita Ozalia Rodríguez será medida por Morena para definir a quien encabezará la ruta del partido rumbo a la gubernatura de San Luis Potosí en 2027, pese a que no se inscribió en el proceso interno para coordinar los trabajos del partido, aseguró el diputado local Cuauhtli Badillo Moreno.

      El legislador afirmó que la Comisión Nacional de Elecciones puede incorporar perfiles que considere competitivos y sostuvo que la dirigente estatal "tiene que estar sí o sí" en la encuesta.

      Badillo Moreno señaló que Rodríguez Velázquez es, desde su perspectiva, el perfil femenino más fuerte de Morena en San Luis Potosí y anticipó que será considerada en la medición que realizará la dirigencia nacional. Incluso, dijo no tener duda de que podría obtener un resultado favorable que le permita encabezar la coordinación y posteriormente buscar la candidatura del partido a la gubernatura en 2027.

      El diputado explicó que actualmente Morena desarrolla su proceso interno para definir coordinaciones en 17 entidades y que será mediante encuestas como se determine a las personas que encabezarán esa etapa. Indicó que los resultados finales se darán a conocer el próximo 31 de diciembre, fecha en la que se informará quiénes fueron seleccionados en cada estado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Morena plantea un "trueque" al PVEM para ir en coalición

      Con un perfil diferente al de Ruth González, serían ellos los que encabezarían la alianza en 2027

      Ante la pregunta de si la participación de la actual presidenta estatal del partido, sin haberse registrado, representa una contradicción con la convocatoria, Badillo rechazó esa posibilidad. Argumentó que la Comisión Nacional de Elecciones tiene la facultad de incluir a personas que no hayan participado en el registro inicial cuando considere que cuentan con respaldo y competitividad.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Morena incluiría a Rita Ozalia en su proceso rumbo a 2027
      Morena incluiría a Rita Ozalia en su proceso rumbo a 2027

      Morena incluiría a Rita Ozalia en su proceso rumbo a 2027

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Comisión Nacional de Elecciones puede incluir perfiles no inscritos si son competitivos.

      Socavón en San Sebastián será intervenido tras análisis técnico
      Socavón en San Sebastián será intervenido tras análisis técnico

      Socavón en San Sebastián será intervenido tras análisis técnico

      SLP

      Samuel Moreno

      Becerra Rodríguez, señaló que se realizó una inspección en la zona para valorar las condiciones del colapso

      Llueven reclamos y peticiones a Comisión para Periodistas
      Llueven reclamos y peticiones a Comisión para Periodistas

      Llueven reclamos y peticiones a Comisión para Periodistas

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Las propuestas incluyen seguridad social y apoyos para comunicadores en vulnerabilidad

      Admite SSPC alza de población penitenciaria, pero dice que hay orden
      Admite SSPC alza de población penitenciaria, pero dice que hay orden

      Admite SSPC alza de población penitenciaria, pero dice que hay orden

      SLP

      Pulso Online

      La Secretaría aseguró que se alistan más custodios, ampliación de espacios y un nuevo centro de reinserción