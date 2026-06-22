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Policías involucrados en detención de activista siguen en funciones: EGC

Se abrieron expedientes en Contraloría y Asuntos Internos para evaluar su actuación, señaló

Por Rolando Morales

Junio 22, 2026 12:39 p.m.
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Enrique Galindo Ceballos/Foto: Pulso

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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana involucrados en la detención de la activista y abogada Celia García continúan en funciones administrativas mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes, aunque precisó que han sido retirados de actividades operativas de manera temporal.

      El edil señaló que, tras la presentación de una queja formal y una denuncia por parte de la abogada, se abrieron expedientes de investigación tanto en la Contraloría Municipal como en el área de Asuntos Internos, instancias que deberán determinar si la actuación policial se ajustó a los protocolos establecidos.

      Galindo Ceballos aseguró que el gobierno municipal dará seguimiento puntual al caso y garantizó que las indagatorias se realizarán con apego a derecho. Destacó que existen diversos elementos de prueba, entre ellos grabaciones y registros en video, que permitirán esclarecer lo ocurrido durante la intervención policial.

      "Vamos a esperar los resultados. No vamos a encubrir nada", afirmó el alcalde. Respecto a la situación laboral de los agentes involucrados, explicó que permanecen en funciones mientras se determina su responsabilidad, pero aclaró que no participan en operativos de seguridad.

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      Asimismo, el presidente municipal indicó que ordenó revisar y actualizar los protocolos de actuación policial a raíz de este incidente. Adelantó que, en coordinación con el área de Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad, se impulsarán nuevas capacitaciones para los elementos con el objetivo de modificar procedimientos y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

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