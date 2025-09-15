Capacitan a servidores públicos en materia de Protección Civil

La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos, de camino a la conmemoración del 19 de septiembre, Día Nacional de la Protección Civil, impartió capacitación a trabajadores de diversas áreas del gobierno municipal en temas de primeros auxilios, búsqueda y rescate; evacuación de inmuebles y prevención y combate de incendios, con el fin de que el personal, sepa cómo actuar en situaciones de riesgo.

Durante la capacitación se integraron cuatro brigadas de emergencia, en las que se abordaron temas de vital importancia como los ya mencionados, con el propósito de que el personal municipal, cuente con los conocimientos necesarios para actuar con eficacia en caso de presentarse alguna eventualidad.

Las y los participantes, se mostraron entusiastas y comprometidos a lo largo de la capacitación y reconocieron la importancia de adquirir habilidades que les permitan salvaguardar la integridad propia, de compañeros de trabajo y de la población en general en situaciones de riesgo.

La Dirección de Protección Civil Municipal, a cargo de Antonio Zúñiga Ávila, impartió esta capacitación con el apoyo de la concejal presidente María Teresa de Jesús Rivera Acevedo y adelantó que ya se preparan otras actividades para la conmemoración del Día Nacional de la Protección Civil, el próximo 19 de septiembre.

