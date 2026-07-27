Capacitan en San Luis a operadores de ambulancia

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Con la participación de más de 28 elementos provenientes de distintos municipios de San Luis Potosí, así como de diversos estados de la República y de diferentes corporaciones dedicadas a la atención de emergencias, este domingo concluyó con éxito el Curso Operador de Vehículos de Emergencia (COVE) 2026, impartido por Cruz Roja Mexicana Delegación San Luis Potosí.

La capacitación inició el pasado viernes 24 de julio y durante tres días los participantes fortalecieron sus conocimientos teóricos y prácticos para desarrollar una conducción más segura, eficiente y responsable de vehículos de emergencia, privilegiando en todo momento la seguridad de los pacientes, de las tripulaciones y de la ciudadanía.

Las actividades se desarrollaron en las instalaciones de la Universidad Cruz Roja Mexicana, Delegación San Luis Potosí, así como en el Parque Tangamanga I, donde se realizaron diversos ejercicios prácticos que permitieron a los asistentes poner a prueba sus habilidades en escenarios controlados y de alta exigencia.

Ser sede de una capacitación de carácter nacional como el COVE representa un importante reconocimiento a la capacidad organizativa y académica de Cruz Roja Mexicana en San Luis Potosí.

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El Subdelegado Estatal, Jesús Aarón Cerecero, ha fortalecido los vínculos institucionales para acercar este tipo de programas especializados a la entidad.

Más allá de perfeccionar técnicas de conducción, el COVE busca fortalecer la cultura de la seguridad y la toma de decisiones.