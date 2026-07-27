logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La mejor manera de celebrar

Fotogalería

La mejor manera de celebrar

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Capacitan en San Luis a operadores de ambulancia

Por Redacción

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
A
Capacitan en San Luis a operadores de ambulancia
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Con la participación de más de 28 elementos provenientes de distintos municipios de San Luis Potosí, así como de diversos estados de la República y de diferentes corporaciones dedicadas a la atención de emergencias, este domingo concluyó con éxito el Curso Operador de Vehículos de Emergencia (COVE) 2026, impartido por Cruz Roja Mexicana Delegación San Luis Potosí.

      La capacitación inició el pasado viernes 24 de julio y durante tres días los participantes fortalecieron sus conocimientos teóricos y prácticos para desarrollar una conducción más segura, eficiente y responsable de vehículos de emergencia, privilegiando en todo momento la seguridad de los pacientes, de las tripulaciones y de la ciudadanía.

      Las actividades se desarrollaron en las instalaciones de la Universidad Cruz Roja Mexicana, Delegación San Luis Potosí, así como en el Parque Tangamanga I, donde se realizaron diversos ejercicios prácticos que permitieron a los asistentes poner a prueba sus habilidades en escenarios controlados y de alta exigencia.

      Ser sede de una capacitación de carácter nacional como el COVE representa un importante reconocimiento a la capacidad organizativa y académica de Cruz Roja Mexicana en San Luis Potosí.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El Subdelegado Estatal, Jesús Aarón Cerecero, ha fortalecido los vínculos institucionales para acercar este tipo de programas especializados a la entidad.

      Más allá de perfeccionar técnicas de conducción, el COVE busca fortalecer la cultura de la seguridad y la toma de decisiones.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Colectivo concluye levantamiento de restos en la Sierra del Abra Tanchipa
        Colectivo concluye levantamiento de restos en la Sierra del Abra Tanchipa

        Colectivo concluye levantamiento de restos en la Sierra del Abra Tanchipa

        SLP

        Huasteca Hoy

        Voz y Dignidad señaló que semanas atrás suspendió la búsqueda debido a amenazas y reclamó mayores condiciones de seguridad.

        Reportes falsos generan movilización innecesaria de corporaciones policiales
        Reportes falsos generan movilización innecesaria de corporaciones policiales

        Reportes falsos generan movilización innecesaria de corporaciones policiales

        SLP

        Pulso Online

        La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantiene vigilancia constante en diversos sectores de la zona metropolitana.

        Buscan resolver situación jurídica de El Realito
        Buscan resolver situación jurídica de El Realito

        Buscan resolver situación jurídica de El Realito

        SLP

        Rubén Pacheco

        Conagua y gobierno estatal trabajan para resolver contrato con empresa Aquos y mejorar suministro.

        Miles de jóvenes reciben bendición del Papa en San Luis Potosí
        Miles de jóvenes reciben bendición del Papa en San Luis Potosí

        Miles de jóvenes reciben bendición del Papa en San Luis Potosí

        SLP

        Martín Rodríguez

        Más de 7 mil 500 jóvenes participaron en la peregrinación y misa de clausura en el XV Congreso Nacional Juvenil.