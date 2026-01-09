Capital coreano inaugurará planta automotriz en SL

San Luis Potosí iniciará 2026 con la incorporación de una nueva empresa de capital coreano al sector automotriz, con la inauguración de

una planta industrial programada para este viernes en el Parque Logístico, lo que confirma la continuidad de la inversión extranjera en la entidad pese al entorno económico internacional.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Salvador González Martínez, informó que la compañía se integrará a la cadena de suministro automotriz ya establecida en el estado, sector que se mantiene como uno de los principales motores de la economía local y como un factor clave en la atracción de capital foráneo.

Aunque los detalles sobre el nombre de la empresa, el monto de inversión y el número de empleos que generará se darán a conocer durante el acto oficial de apertura, el funcionario destacó que el arranque de operaciones representa una señal positiva en un contexto en el que algunos proyectos han avanzado con mayor cautela debido a la situación económica global.

González Martínez señaló que, desde el año pasado, San Luis Potosí ha registrado tanto la llegada de nuevas compañías como la ampliación de plantas ya instaladas, lo que refleja una dinámica constante de crecimiento industrial, aun cuando algunos anuncios se han manejado con menor exposición pública.