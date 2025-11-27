logo pulso
Capitalinos se sienten ignorados por Ayuntamiento

Por Redacción

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
La ciudadanía de San Luis Potosí capital, sigue enfrentando problemas de atención por parte de las autoridades municipales y sus operativos. 

En esta ocasión, un bache en la calle de Agrónomos, frente al número 125, en la colonia Himno Nacional, primera sección, ha sido ignorado por la Dirección de Obras Públicas del municipio y el Interapas, a pesar de las reiteradas peticiones de los vecinos.

Pese a las quejas y solicitudes presentadas, no se ha tomado ninguna acción para reparar el daño, en la vía pública, lo que ha generado molestia y preocupación entre los residentes de la zona.  Este caso es un ejemplo más de la indolencia y desatención de los funcionarios públicos hacia las necesidades de la ciudadanía.

“Nos sentimos ignorados, hablamos por lo medios conducentes para prevenir que los problemas sean más grandes en la vía pública, pero no hay sensibilidad, ni apoyo, ni prevención”, dijo una vecina del sector.”

Los vecinos de la colonia Himno Nacional, exigen una respuesta inmediata y efectiva para solucionar este problema, que afecta no solo la calidad de vida de los residentes, sino también la seguridad de los transeúntes y automovilistas.

