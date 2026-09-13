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Casos de depresión en SL disminuyen un 10%

Por Rubén Pacheco

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Casos de depresión en SL disminuyen un 10%
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      Aunque el año pasado aumentaron los suicidios y este año las autolesiones en San Luis Potosí, los casos de depresión disminuyeron 10 por ciento en lo que va del 2026, respecto del mismo período del 2025.

      En el 2025, la entidad potosina mediante la atención de los servicios estatales de salud logró identificar a mil 949 pacientes deprimidos, según el informe semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE),

      Un año después la cuantía oficial acumuló mil 746 personas con problemas de depresión, de los cuales 424 corresponden a hombres y mil 322 a mujeres, complementa el reporte epidémico.

      Es decir, en lo que va del 2026 no solo disminuyeron los diagnósticos con 203 casos menos ingresados al sistema, sino que el 76 por ciento de las atenciones las concentra la población femenina.

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      Los Servicios de Salud de San Luis Potosí, informan que el Programa de Salud Mental y Adicciones tiene como propósito ejercer la rectoría en la planeación, coordinación, regulación y evaluación de las acciones orientadas a la prevención, atención integral y rehabilitación de los trastornos mentales y por consumo de sustancias.

      "Como parte sustantiva, se desarrollan actividades de vigilancia epidemiológica e investigación en salud mental y adicciones, con el objetivo de generar información objetiva, oportuna y basada en evidencia que contribuya a la toma de decisiones, el diseño de políticas públicas y la mejora continua de los servicios", remató. 

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