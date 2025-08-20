CEDH sí tiene denuncia vs. personal del Ayuntamiento

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) reveló que, hasta el momento, se tiene únicamente una queja contra personal del Ayuntamiento de la capital y que el caso, ya se investiga aunque no se proporcionaron más detalles.

En la búsqueda de si los casos de acoso laboral y de tipo sexual denunciados por personal del gobierno municipal de diversas áreas ya trascendió a CEDH, el área de Comunicación Social de esta dependencia, confirmó que por lo pronto, se tiene una sola denuncia en proceso de investigación, mientras que en el Ayuntamiento y la Contraloría Interna, se iniciaron los procesos para seis denuncias de acoso laboral y dos más por acoso sexual.

En principio, al estar involucradas autoridades gubernamentales, los casos de acoso sí pueden ser competencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aunque en cada caso se deben analizar las circunstancias para definir la procedencia o no de la denuncia.

En el momento adecuado, la CEDH brindará mayores informes siempre y cuando , no se perjudique la investigación del caso y el debido proceso. Si amerita una recomendación, también se informará al respecto.

