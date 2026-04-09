CEGAIP aprueba al Congreso opaco
Evaluación del organismo lo ubica con alto puntaje tras ser criticado debido al incumplimiento de obligaciones
A pocos días de que la organización Ciudadanos Observando señalara que durante el primer trimestre del año el Congreso incumplió con sus obligaciones de transparencia, el Poder Legislativo presumió que obtuvo una calificación de 94.8 por ciento en la tercera evaluación de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).
Ciudadanos Observando denuncia opacidad en Congreso 2026
Los señalamientos se centran en la falta de publicación de información financiera en los primeros meses de 2026.
Sin embargo, el titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Marco Antonio Zavala Galeana, señaló que la medición positiva corresponde a la revisión aleatoria realizada por la CEGAIP sobre el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia.
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Evaluación CEGAIP y cumplimiento legislativo
Según lo informado, la LXIV Legislatura superó la calificación obtenida en verificaciones previas y cerró 2025 con un mejor porcentaje de cumplimiento, aunque entre los rubros que siguen bajo revisión se encuentra la información financiera, particularmente en lo relacionado con la correcta publicación de datos conforme a los criterios técnicos de la norma.
La difusión de esta evaluación ocurre después de que Ciudadanos Observando denunciara que el Congreso inició el 2026 en opacidad, al no publicar de manera oportuna la información sobre egresos y percepciones del personal correspondiente a enero, febrero y marzo, pese al compromiso asumido tras la crisis de transparencia registrada en octubre del año pasado.
Por estos incumplimientos, la agrupación ha exigido la destitución del coordinador de Finanzas, Enrique Ortiz, al responsabilizarlo de mantener sin actualizar la información sobre egresos legislativos, mientras llamó a la Comisión de Transparencia del Congreso a intervenir para garantizar el cumplimiento de la ley.
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