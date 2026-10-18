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Celebra el Legislativo Bicentenario de la Constitución estatal

Por Redacción

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
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Celebra el Legislativo Bicentenario de la Constitución estatal
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      El diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Directiva del Congreso del Estado, reconoció el esfuerzo de los primeros constituyentes quienes dieron pasos firmes en la construcción de la primera Constitución del Estado,  pionera del federalismo y de la custodia de los derechos ciudadanos.

      Destacó la pluralidad de ideas de las y los integrantes del Congreso del Estado, "que desde este recinto entregan su esfuerzo diario a la causa de San Luis Potosí.  Porque en la democracia republicana podemos pensar diferente,  podemos sostener posturas distintas en la tribuna,  pero jamás podemos olvidarnos del legado vivo de nuestra Constitución.  La pluralidad nos enriquece y la ley nos une".

      Añadió que parte del legado de la Constitución de 1826, fue la separación de Poderes, y que hasta ahora el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial mantienen un trato de cordialidad y respeto institucional.  

      "Celebrar doscientos años de nuestra Carta Magna es asumir el compromiso de consolidar un estado donde la justicia sea el pan de todos los días. Hoy celebramos dos siglos de ley,  de soberanía,  de libertad y de orgullo potosino".

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