Celebra el Seminario 170 años de existencia

Catorce obispos, de los cuales cuatro también ejercieron el cargo de arzobispos desde 1989 a la fecha, tres se encuentran en vías de canonización o beatificación y tres nacieron en San Luis Potosí, cientos de sacerdotes, forman parte de la larga estela de potosinos formados en el Seminario Guadalupano Josefino que este miércoles cumplió 170 años desde su fundación.

El sacerdote Rubén Pérez Ortiz contó la historia, desde que los primeros recibieron su formación con la fundación de la Diócesis Potosina, en su primera sede en el ahora edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Desde la fundación del Seminario, hay tres obispos potosinos en el camino de la canonización y se trata de Miguel M. de la Mora, Guillermo Trischler y Córdoba y Ezequiel Perea Sánchez.

Hay tres obispos (uno de ellos arzobispo) que nacieron en San Luis Potosí y se trata de Manuel del Conde, Ezequiel Perea Sánchez y Jesús Carlos Cabrero Romero.

Uno de ellos lleva una historia de ancestros relacionada con San Luis Potosí, y se trata del actual arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, nacido en la colonia Independencia de Monterrey, también conocida como El Mero Sanluisito, poblada desde épocas ancestrales por potosinos.

El Seminario nació con la Diócesis y después de iniciar sus actividades en el que ahora es el edificio central universitario, funcionó en la hoy Casa de la Acción Católica, fue trasladado al Barrio de Santiago, luego a la Basílica de Guadalupe y por último a sus instalaciones actuales.

Por lo que se refiere a la historia, Pérez Ortiz impartió una conferencia ante sacerdotes y seminaristas en etapa de formación.