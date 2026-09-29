logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cuando la escultura deja de ser un objeto

Fotogalería

Cuando la escultura deja de ser un objeto

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Celebran 50 años de la parroquia del Saucito

El arzobispo Alberto Cavazos concelebró una misa

Por Martín Rodríguez

Septiembre 29, 2026 03:00 a.m.
A
Celebran 50 años de la parroquia del Saucito
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La elevación a parroquia del antiguo Templo del Señor de Burgos cumplió 50 años. Para celebrar el medio siglo, el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, el arzobispo emérito Jesús Carlos Cabrero Romero, el obispo emérito de Texcoco Andrés Vargas Peña y el párroco y rector Marco Antonio Luna Aguilar, concelebraron una misa para recordar la determinación del entonces obispo Ezequiel Perea Sánchez, para crear la nueva parroquia en El Saucito, a propósito del Santuario del Señor de Burgos que ha sido venerado desde siglos atrás. 

      Para esta ocasión, la Iglesia católica potosina instaló una campana nueva en el campanario del templo, cuyo primer repique quedó a cargo del arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe.

      Con apoyo de la feligresía, colocaron un pastel para repartir entre los creyentes. El arzobispo pidió reconocer los milagros del Señor de Burgos, presentes en las épocas de sufrimiento, diferentes retos y adversidades, los momentos de tristeza, etapas de prueba, tiempos de enfermedad y también de alegría. 

      También pidió reconocerlo en él, los milagros que llevan a los gozos, logros, metas superadas, satisfacciones y alegrías, y finalmente forma parte de los aspectos que mejor orientan nuestra vida y le dan sentido.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La celebración del medio siglo corrió a cargo del presbítero Marco Antonio Luna Aguilar, rector y párroco del Santuario del Señor de Burgos del Saucito, vicarios y grupos parroquiales.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Priego Rivera, nuevo titular de Educación y Cultura de la Arquidiócesis
        Priego Rivera, nuevo titular de Educación y Cultura de la Arquidiócesis

        Priego Rivera, nuevo titular de Educación y Cultura de la Arquidiócesis

        SLP

        Martín Rodríguez

        La designación fortalece la capacitación de religiosos y laicos en la arquidiócesis de San Luis Potosí.

        Con acuerdo económico, recibiría Peñasco basura de Soledad
        Con acuerdo económico, recibiría Peñasco basura de Soledad

        Con acuerdo económico, recibiría Peñasco basura de Soledad

        SLP

        Rolando Morales

        Mendieta Rivera recordó que este tipo de convenios ya se han realizado en otros contextos y no representan una dificultad

        Servicios Municipales celebra eventual protección del arbolado
        Servicios Municipales celebra eventual protección del arbolado

        Servicios Municipales celebra eventual protección del arbolado

        SLP

        Rolando Morales

        Una iniciativa establece adaptar la compensación por tala, según características de cada ejemplar

        En SLP, esperan 90 pacientes una córnea y 75 un riñón
        En SLP, esperan 90 pacientes una córnea y 75 un riñón

        En SLP, esperan 90 pacientes una córnea y 75 un riñón

        SLP

        Rubén Pacheco

        El Cetra acumula 115 trasplantes órganos en lo que va de 2026