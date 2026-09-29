Celebran 50 años de la parroquia del Saucito

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La elevación a parroquia del antiguo Templo del Señor de Burgos cumplió 50 años. Para celebrar el medio siglo, el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, el arzobispo emérito Jesús Carlos Cabrero Romero, el obispo emérito de Texcoco Andrés Vargas Peña y el párroco y rector Marco Antonio Luna Aguilar, concelebraron una misa para recordar la determinación del entonces obispo Ezequiel Perea Sánchez, para crear la nueva parroquia en El Saucito, a propósito del Santuario del Señor de Burgos que ha sido venerado desde siglos atrás.

Para esta ocasión, la Iglesia católica potosina instaló una campana nueva en el campanario del templo, cuyo primer repique quedó a cargo del arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe.

Con apoyo de la feligresía, colocaron un pastel para repartir entre los creyentes. El arzobispo pidió reconocer los milagros del Señor de Burgos, presentes en las épocas de sufrimiento, diferentes retos y adversidades, los momentos de tristeza, etapas de prueba, tiempos de enfermedad y también de alegría.

También pidió reconocerlo en él, los milagros que llevan a los gozos, logros, metas superadas, satisfacciones y alegrías, y finalmente forma parte de los aspectos que mejor orientan nuestra vida y le dan sentido.

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La celebración del medio siglo corrió a cargo del presbítero Marco Antonio Luna Aguilar, rector y párroco del Santuario del Señor de Burgos del Saucito, vicarios y grupos parroquiales.