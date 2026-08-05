Celebran el Día del Sacerdote en Matehuala

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La arquidiócesis de San Luis Potosí celebró el Día del Sacerdote en la Diócesis Sufragánea de Matehuala, de la que el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe es administrador apostólico.

En esta ocasión, sacerdotes capitalinos y del Altiplano convivieron y participaron en una celebración eucarística, en el municipio del Altiplano.

El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe pidió una oración por los sacerdotes, con el deseo de que el encuentro de convivencia sacerdotal en la Diócesis de Matehuala, arroje resultados de fraternidad, renovación y fortaleza espiritual.

La celebración del Día del sacerdote se enmarca en la conmemoración de San Juan María Vianney.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Iglesia en San Luis Potosí convocó a dar gracias a Dios por la vida y el ministerio de todos los sacerdotes, especialmente de quienes sirven como párrocos con entrega, generosidad y amor pastoral, en espera de que la conmemoración los inspire a seguir siendo hombres de oración, cercanos a su pueblo y fieles anunciadores del Evangelio.

En redes sociales, la arquidiócesis convocó a comentar qué sacerdote ha marcado la vida de las personas por cualesquiera de sus acciones positivas y en favor del desarrollo de la persona.

La celebración del Día del Sacerdote, cada año escoge una conmemoración diferente, aunque basada en los mismos tiempos litúrgicos y la celebración eucarística, que normalmente es encabezada por el obispo de cada provincia o por el arzobispo de la región.