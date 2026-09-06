logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Fotogalería

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Inversión exige seguridad y una ley sin sesgos: CEM

Jaime Chalita advirtió que existe una brecha entre la imagen que México proyecta y las condiciones que percibe el sector empresarial.

Por Samuel Moreno

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
A
Inversión exige seguridad y una ley sin sesgos: CEM
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El sector empresarial necesita señales claras de seguridad, certeza jurídica y aplicación pareja de la ley para que México pueda consolidarse como un destino competitivo para las inversiones, advirtió Jaime Chalita Zarur, presidente de la Mesa Directiva 2026 del Consejo Empresarial Mexicano (CEM), capítulo San Luis Potosí.

      Sobre la presidenta Claudia Sheinbaum, el empresario señaló que espera que la mandataria demuestre el liderazgo que ha mostrado en otros casos y actúe de la misma manera frente a quienes estén involucrados en actividades delictivas. Consideró necesario que quede claro que la aplicación de la ley no depende de posiciones políticas.

      "Que se note que la aplicación de la ley es parejo y no solamente expedita para los contrarios", sostuvo Chalita Zarur, quien consideró que el Estado debe ofrecer condiciones de certidumbre para ciudadanos y empresarios, particularmente en un contexto en el que México busca atraer nuevas inversiones nacionales y extranjeras.

      El presidente del CEM reconoció los esfuerzos del Gobierno federal para promover al país ante inversionistas, pero señaló que todavía existe una brecha entre la imagen que se busca proyectar y las condiciones que perciben ciudadanos y empresarios. En este sentido, planteó que temas como seguridad, economía y certeza jurídica deben fortalecerse para mejorar la competitividad del país.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Chalita Zarur también cuestionó los resultados en casos relacionados con el uso irregular de recursos públicos. Señaló que el llamado huachicol fiscal representa pérdidas millonarias para el país y recordó las irregularidades detectadas en Segalmex, al considerar que los recursos que pudieran recuperarse deberían regresar a las arcas públicas y destinarse a necesidades como medicamentos, atención de enfermedades como el cáncer e infraestructura hospitalaria.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Prevén lluvias y tormentas durante la tarde en San Luis Potosí
      Prevén lluvias y tormentas durante la tarde en San Luis Potosí

      Prevén lluvias y tormentas durante la tarde en San Luis Potosí

      SLP

      Redacción

      La Huasteca alcanzará hasta 40 grados, mientras que en las zonas serranas del Altiplano se esperan rachas de viento de hasta 60 kM

      Estudiante potosino representará a México en Shanghái, China
      Estudiante potosino representará a México en Shanghái, China

      Estudiante potosino representará a México en Shanghái, China

      SLP

      Flor Martínez

      Cerrarán mañana avenida La libertad por obras públicas
      Cerrarán mañana avenida La libertad por obras públicas

      Cerrarán mañana avenida La libertad por obras públicas

      SLP

      Leonel Mora

      Invitan al festival "México en la Piel"
      Invitan al festival "México en la Piel"

      Invitan al festival "México en la Piel"

      SLP

      Flor Martínez

      El festival "México en la Piel" comenzará este domingo a las 18:00 horas; la entrada será gratuita.