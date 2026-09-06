Inversión exige seguridad y una ley sin sesgos: CEM

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El sector empresarial necesita señales claras de seguridad, certeza jurídica y aplicación pareja de la ley para que México pueda consolidarse como un destino competitivo para las inversiones, advirtió Jaime Chalita Zarur, presidente de la Mesa Directiva 2026 del Consejo Empresarial Mexicano (CEM), capítulo San Luis Potosí.

Sobre la presidenta Claudia Sheinbaum, el empresario señaló que espera que la mandataria demuestre el liderazgo que ha mostrado en otros casos y actúe de la misma manera frente a quienes estén involucrados en actividades delictivas. Consideró necesario que quede claro que la aplicación de la ley no depende de posiciones políticas.

"Que se note que la aplicación de la ley es parejo y no solamente expedita para los contrarios", sostuvo Chalita Zarur, quien consideró que el Estado debe ofrecer condiciones de certidumbre para ciudadanos y empresarios, particularmente en un contexto en el que México busca atraer nuevas inversiones nacionales y extranjeras.

El presidente del CEM reconoció los esfuerzos del Gobierno federal para promover al país ante inversionistas, pero señaló que todavía existe una brecha entre la imagen que se busca proyectar y las condiciones que perciben ciudadanos y empresarios. En este sentido, planteó que temas como seguridad, economía y certeza jurídica deben fortalecerse para mejorar la competitividad del país.

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Chalita Zarur también cuestionó los resultados en casos relacionados con el uso irregular de recursos públicos. Señaló que el llamado huachicol fiscal representa pérdidas millonarias para el país y recordó las irregularidades detectadas en Segalmex, al considerar que los recursos que pudieran recuperarse deberían regresar a las arcas públicas y destinarse a necesidades como medicamentos, atención de enfermedades como el cáncer e infraestructura hospitalaria.