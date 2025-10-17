Centro de acopio en SGS supera expectativas

La Dirección de Protección Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, continúa con la recaudación de víveres en el centro de acopio instalado en la plaza principal, el cual ha logrado reunir más de dos toneladas de artículos que serán destinados a las familias damnificadas de la Huasteca Potosina.

El titular del área, Martín Bravo Galicia, destacó la positiva respuesta y colaboración de la ciudadanía, que se ha sumado con la donación de alimentos no perecederos y artículos de higiene personal. No obstante, hizo un llamado a la población para seguir contribuyendo a esta causa solidaria.

Informó que, aunque se tiene previsto mantener el centro de acopio habilitado hasta este viernes 17 de octubre, se evaluará la posibilidad de extender el periodo de recepción de donativos. Asimismo, resaltó que en momentos como el que atraviesa la región huasteca, se demuestra la solidaridad y empatía de la gente hacia quienes más lo necesitan.

“Este viernes iniciaremos la entrega de los víveres, que serán canalizados a la Coordinación Estatal, autoridad encargada de hacer llegar la ayuda directamente a nuestros hermanos de la Huasteca. Agradecemos a la ciudadanía, pues han superado nuestras expectativas con la donación de artículos médicos, pañales, toallas sanitarias y alimentos enlatados, que son los más solicitados”, puntualizó

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí