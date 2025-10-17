logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Fotogalería

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Centro de acopio en SGS supera expectativas

Por Flor Martínez

Octubre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Centro de acopio en SGS supera expectativas

La Dirección de Protección Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, continúa con la recaudación de víveres en el centro de acopio instalado en la plaza principal, el cual ha logrado reunir más de dos toneladas de artículos que serán destinados a las familias damnificadas de la Huasteca Potosina.

El titular del área, Martín Bravo Galicia, destacó la positiva respuesta y colaboración de la ciudadanía, que se ha sumado con la donación de alimentos no perecederos y artículos de higiene personal. No obstante, hizo un llamado a la población para seguir contribuyendo a esta causa solidaria.

Informó que, aunque se tiene previsto mantener el centro de acopio habilitado hasta este viernes 17 de octubre, se evaluará la posibilidad de extender el periodo de recepción de donativos. Asimismo, resaltó que en momentos como el que atraviesa la región huasteca, se demuestra la solidaridad y empatía de la gente hacia quienes más lo necesitan.

“Este viernes iniciaremos la entrega de los víveres, que serán canalizados a la Coordinación Estatal, autoridad encargada de hacer llegar la ayuda directamente a nuestros hermanos de la Huasteca. Agradecemos a la ciudadanía, pues han superado nuestras expectativas con la donación de artículos médicos, pañales, toallas sanitarias y alimentos enlatados, que son los más solicitados”, puntualizó

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Estudiantes de Ciencias Químicas exigen seguridad
Estudiantes de Ciencias Químicas exigen seguridad

Estudiantes de Ciencias Químicas exigen seguridad

SLP

Ana Paula Vázquez

También solicitaron insumos y venta libre en la Facultad

Incumplen Predial, 28% de empresas en Zona Industrial
Incumplen Predial, 28% de empresas en Zona Industrial

Incumplen Predial, 28% de empresas en Zona Industrial

SLP

Samuel Moreno

Esto limita capacidad del Ayuntamiento para realizar obras: alcalde

El Gobierno apoyará obra de El Saucito
El Gobierno apoyará obra de El Saucito

El Gobierno apoyará obra de El Saucito

SLP

Samuel Moreno

No hay causa única de violencia en los antros
No hay causa única de violencia en los antros

No hay causa única de violencia en los antros

SLP

Samuel Moreno