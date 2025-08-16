logo pulso
HOY ELIGEN A LA NUEVA REINA DEL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Por Maru Bustos PULSO

Agosto 16, 2025 03:00 a.m.
El Club Deportivo Potosino llevará a cabo esta noche el Baile de Las Rosas, donde será electa y coronada la nueva soberana.

Hijas de los socios aspiran a obtener la corona.

Las princesas son: Abeer Paulina Abraham Dayoub, Daniela Leija Ortiz, Fernanda Enríquez Castillo, María Inés Viramontes Fernández, Mariana Villegas Zúñiga, Michelle Armendáriz López, Mónica Chevaile Sánchez y Valentina Regil Gamiño.

El doctor Juan Alberto Martínez Andrade, Presidente del Consejo de Administración, con sus compañeros directivos, presidirán el tradicional evento, que reserva una serie de detalles y atractivos.

Con ellos, estará la reina saliente Montserrat Armendáriz López, quien coronarán a quien resulte electa por votación de los socios accionistas activos.

Para esta celebración especial, las integrantes de la Comisión de Sociales, que representa Ruth Angélica Martínez López, han seleccionado una serie de elementos de buen gusto que cautivarán a la selecta concurrencia.

La celebración reunirá a las familias de la sociedad de San Luis, en una noche de sorpresas y ¡gran alegría!

