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Certifica la GCE a 800 policías por año: Juárez

La Guardia Civil Estatal programa a 800 elementos para cumplir con la certificación cada año.

Por Rubén Pacheco

Abril 03, 2026 03:00 a.m.
A
Certifica la GCE a 800 policías por año: Juárez

Al año, se programan 800 elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), a fin de que cumplan con el Certificado Único Policial (CUP), afirmó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Jesús Juárez Hernández sobre certificación policías municipales

Expuso lo anterior, luego que, hasta el 2024 el 44.8 por ciento de los policías municipales potosinos no tenían CUP, según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMD) 2025.

El mando policial describió que las programaciones pueden corresponder al vencimiento de capacitaciones básicas y formación inicial, así como acudir al Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado.

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Certificación policial y responsabilidades institucionales

"Nosotros los programamos para el centro de control y confianza, pero lo tienen que solicitar, en este caso, los policías municipales", declaró.

En entrevista, Juárez Hernández manifestó que el seguimiento de la certificación de los oficiales le corresponde a cada una de las instituciones de seguridad pública, ya sean municipales o estatales.

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