Lunes de calor y lluvias por la tarde en San Luis Potosí

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San Luis Potosí arrancará la semana con ambiente caluroso y posibilidad de lluvias y tormentas durante la tarde, condiciones que podrían hacerse más frecuentes en los próximos días.

Este lunes, las temperaturas más altas se concentrarán en la Huasteca, donde se esperan hasta 36 grados, mientras que en la Zona Media el termómetro llegará a 32 grados y en el Altiplano a 31.

En la Zona Centro, la temperatura máxima rondará los 28 grados, con una mínima de 15. La lluvia podría aparecer por la tarde, principalmente en las zonas serranas, acompañada de rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

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Para el Altiplano, además del calor, se prevén tormentas puntuales por la tarde y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. En la Zona Media también existe posibilidad de precipitaciones y tormentas vespertinas.

La Huasteca tendrá el ambiente más caluroso del estado, pero también la posibilidad de lluvias y tormentas durante la tarde, con vientos variables que podrían intensificarse durante las precipitaciones.

El panorama para San Luis Potosí apunta a más lluvias y tormentas conforme avance la semana, aunque el calor continuará presente en las cuatro regiones del estado.