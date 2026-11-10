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Ciclistas atropellados no pidieron protección

Por Rolando Morales

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Ciclistas atropellados no pidieron protección
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      El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, reconoció que la corporación no tenía conocimiento de la rodada ciclista en la que una camioneta de seguridad privada arrolló a un grupo de deportistas sobre Circuito Potosí, frente a Plaza The Park, hecho que dejó un ciclista muerto y otro gravemente lesionado.

      El funcionario explicó que no recibieron ninguna solicitud de acompañamiento de Policía Vial para este recorrido. Señaló que habitualmente los grupos de ciclistas realizan entrenamientos sobre vialidades de jurisdicción estatal y federal como Circuito Potosí y la salida a Zacatecas en dirección a Mexquitic, y que algunos suelen contar con vehículos particulares de sus propios equipos para abanderar sus recorridos. Indicó que la corporación mantiene seguimiento a las rodadas que se realizan regularmente los jueves, mediante videovigilancia y unidades de Policía Vial, con el propósito de prevenir siniestros. 

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