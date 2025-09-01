logo pulso
Cierran vialidades por manifestación en Coronel Romero

Protesta frente al Centro Universitario de la Cruz Roja provoca desvíos en la zona

Por Redacción

Septiembre 01, 2025 08:15 a.m.
A
Cierran vialidades por manifestación en Coronel Romero

La mañana de este lunes se registró una manifestación sobre la avenida Coronel Romero, a la altura del Centro Universitario de la Cruz Roja, lo que generó el cierre parcial de la circulación en la zona.

La Policía Vial implementó un dispositivo especial para abanderar los cierres y orientar a los automovilistas hacia rutas alternas. Las calles habilitadas para desviar el tráfico son Gómez Azcárate y Mariano Jiménez.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar precauciones y anticipar sus traslados, ya que la presencia de manifestantes mantiene congestionada la vialidad.

SLP

Redacción

Protesta frente al Centro Universitario de la Cruz Roja provoca desvíos en la zona

