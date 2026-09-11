logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Fotogalería

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

En 2025, la "cifra negra" toca techo

Más de 693 mil delitos no fueron denunciados en 2025

Por Jaime Hernández

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
A
En 2025, la "cifra negra" toca techo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El porcentaje de delitos no denunciados en San Luis Potosí durante 2025, indicador conocido como "cifra negra", alcanzó su punto más alto en el último lustro, con 93.2 por ciento de los crímenes registrados en la entidad que no son reportados a la autoridad, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      Inegi cifra negra delitos San Luis Potosí 2025

      De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), el año pasado ocurrieron 743 mil 776 delitos en San Luis Potosí.

      De ellos, 693 mil 486 casos no fueron reportados ante ninguna autoridad, es decir, el 93.2 por ciento.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Este porcentaje es el más alto registrado desde 2022, año en que el indicador fue de 92.8 por ciento. La "cifra negra" ha rondado ese porcentaje hasta 2025, pero el año pasado fue el de mayor magnitud.

      Crece percepción ciudadana sobre denuncias sin resultados

      El Inegi también señala que creció la percepción de que no sucede nada con las denuncias presentadas ante las autoridades. En 2024, el 38.7 por ciento de la ciudadanía pensaba esto. Para 2025, el dato creció a 44.9 por ciento.

      Por otro lado, la Envipe reveló que el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares del estado de San Luis Potosí durante el año pasado representó una cantidad de 7.2 mil millones de pesos.

      Dicho monto equivale a un promedio de 7 mil 130 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.

      Ese gasto de las y los habitantes estuvo por encima del promedio nacional, determinado en 6 mil 130 pesos.

      Aunque el costo total a nivel estatal decreció el año pasado, al pasar de 7.3 mil millones de pesos en 2024 a 7.2 mil millones de pesos en 2025, el Inegi advirtió que "no presentó un cambio estadísticamente significativo".

      (Con información de Rubén Pacheco)

      LEA TAMBIÉN

      Impunidad, en 92% de homicidios dolosos en SLP

      Hasta 2024, la entidad también mantenía porcentajes altos en la llamada "cifra negra" de las denuncias

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Propone PVEM a Gámez Macías para presidir Directiva de Congreso
      Propone PVEM a Gámez Macías para presidir Directiva de Congreso

      Propone PVEM a Gámez Macías para presidir Directiva de Congreso

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Luis Fernando Gámez Macías, diputado por Soledad, liderará la Mesa Directiva tras consenso entre las fuerzas políticas.

      Establecen fecha para diligencia judicial por obras en Río Santiago
      Establecen fecha para diligencia judicial por obras en Río Santiago

      Establecen fecha para diligencia judicial por obras en Río Santiago

      SLP

      Flor Martínez

      La asociación civil Cambio de Ruta promueve la revisión ante posibles riesgos por deslaves

      Admite SSPC necesidad de generar más confianza para denuncias
      Admite SSPC necesidad de generar más confianza para denuncias

      Admite SSPC necesidad de generar más confianza para denuncias

      SLP

      Rubén Pacheco

      Juárez Hernández dijo que enfocarán esfuerzos en mejorar proximidad social

      Suspenden pirotecnia en el Lastras tras incidente con aficionados
      Suspenden pirotecnia en el Lastras tras incidente con aficionados

      Suspenden pirotecnia en el Lastras tras incidente con aficionados

      SLP

      Redacción

      Atlético de San Luis y Protección Civil acordaron retirar estos artefactos durante el resto del torneo, luego de que el viento alterara su trayectoria