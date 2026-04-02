Circulan 2 millones de vehículos "chocolate"

Alrededor de dos millones de vehículos de procedencia extranjera permanecen en condición irregular en México, panorama por el que la Unión Campesina Democrática (UCD) buscará impulsar ante la Secretaría de Gobernación un nuevo decreto federal que permita su regularización en todo el país.

Propuesta de la UCD para regularizar vehículos extranjeros

El dirigente estatal Antonio Tirado informó que la propuesta iniciará con la conformación de un padrón nacional gratuito, elaborado por organizaciones y líderes sociales, para integrar las unidades pendientes y presentar una solicitud formal en un plazo estimado de 60 días.

Obstáculos y costos en la regularización de vehículos importados

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La UCD estima que cerca de tres millones de vehículos sí lograron regularizarse con el esquema anterior; sin embargo, una parte quedó fuera por restricciones en fechas de ingreso y obstáculos administrativos que frenaron el trámite.

A este rezago se suma el incremento de costos detectado en el proceso pasado, donde trámites que rondaban los 2 mil 500 pesos terminaron por superar los 10 mil y hasta 20 mil pesos en algunos casos, debido a irregularidades e intermediarios.