Multas de tránsito, lo más impugnado
Medida no cumple con criterios de modo, tiempo y lugar: Olvido Rdz.
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Las multas de tránsito, se ubican entre los asuntos más recurrentes que se atienden en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), informó María Olvido Rodríguez Vázquez, magistrada presidenta del dicho órgano jurisdiccional.
Precisó que si bien, el Tribunal Estatal atiende recursos promovidos por ciudadanos de todas los municipios del estado, por cuestión poblacional la mayoría de los casos corresponden a la capital potosina.
Expuso que los quejosos alegan una inadecuada fundamentación en la imposición de la medida, es decir, no cumple con los criterios de modo, tiempo y lugar al momento de la infracción.
"Si no te dicen en dónde fue y sólo se remiten a un artículo y no te dan todos los elementos que necesitamos; en qué semáforo, por ejemplo. Entre qué calles sucedió la infracción, pues obviamente que no proceden", puntualizó.
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María Olvido Rodríguez Vázquez remarcó que si las penalizaciones municipales no cumplen con tales características, la totalidad de las impugnaciones se resuelven a favor de los ciudadanos.
Refirió la magistrada que tales sanciones aplicadas por los oficiales de vialidad y tránsito, se encuentran por encima de las inconformidades relacionadas con el pago de multas respecto de la utilización de parquímetros.
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