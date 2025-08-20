CMSM brindará una atención interdisciplinaria

Tras la apertura del Centro Municipal de Salud Mental, Marisol Martínez Tovar, coordinadora del área de Psicología del DIF municipal de San Luis Potosí, señaló que uno de los principales grupos de atención serán las personas en situación de vulnerabilidad.

“La atención se brindará a personas en condición de vulnerabilidad a través de un estudio socioeconómico, y no quiero dejar de agregar que al tener tres disciplinas que son la psicología, la neuropsicología y la psiquiatría, también podemos brindar un servicio interdisciplinario”.

Puntualizó que los servicios gratuitos que brindará la nueva instancia municipal se enfocarán en la atención interdisciplinaria, la cual tiene como objetivo atender situaciones que requieren una atención más especializada, puesto que en otras instancias tienen esta clase de servicios con un alto costo y una alta demanda.

Sin embargo, aclaró que para el buen funcionamiento del centro es necesario establecer ciertas normas en la atención que brindarán, “eso conlleva que dos faltas continuas o tres a lo largo de su proceso se procederá a dar de baja”.

Afirmó que para la atención psiquiátrica y neurológica, al recibir la solicitud, las áreas competentes realizarán una valoración socioeconómica.

de forma inmediata para identificar el ingreso o bien la referencia a un proceso de atención en otras instancias.

“En este se generará una interconsulta que probablemente inicia a través del psicólogo o de cualquiera de las tres áreas y a través de un equipo multidisciplinario que justamente se compone por estas tres disciplinas, se identificará en los casos necesarios la atención del equipo de los tres”.

Mencionó que dentro del Centro Municipal de Salud Mental se podrán emitir recetas de medicamento controlado, se realizarán procesos de atención psiquiátrica y de igual manera se hará referencia a otras instituciones en caso de trastornos mentales graves, riesgo alto de suicidio, adicciones severas u otros que requieran internamiento o sean también vinculantes a procesos legales.