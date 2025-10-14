Colecta SGS una tonelada y media de víveres

El director de Protección Civil de Soledad, Martín Bravo Galicia, informó que el centro de acopio instalado en el municipio ha tenido una excelente respuesta por parte de la ciudadanía, logrando reunir hasta el momento alrededor de una tonelada y media de víveres que serán enviados a las familias afectadas por las lluvias en la Huasteca Potosina.

Detalló que, por el momento, no se ha recibido instrucción de desplazar personal de emergencia hacia la zona afectada, ya que las labores del municipio se concentran en la recolección y organización de los apoyos. “Estamos trabajando en el centro de acopio, todo bajo instrucción del alcalde”, señaló.

No obstante, precisó que el equipo de emergencia y de búsqueda del municipio, se encuentra plenamente capacitado para acudir en caso de ser requerido.

“Si se necesitara personal, nuestro equipo está preparado para estabilizar personas con presión baja, glucosa o cualquier otro tipo de atención básica”, explicó.

En cuanto a los avances en la colecta, mencionó que ya se cuenta con una o dos camionetas listas para el traslado de los apoyos, lo cual se realizará a través de la coordinación estatal. Entre los artículos reunidos destacan alimentos básicos, productos enlatados, agua embotellada, artículos de higiene, pañales y equipo de curación.

El funcionario agradeció la solidaridad de la población soledense, destacando que la respuesta ha sido muy buena, esperando que durante estos días continúen llegando más víveres.