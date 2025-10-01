Colectivos pro Palestina llevarán a cabo manifestación pacífica

La Comunidad Potosina por Palestina (CPP) exigió al Gobierno de México romper relaciones diplomáticas, comerciales y políticas con Israel, al que calificaron como un "Estado genocida".

En conferencia de prensa, los representantes del colectivo señalaron que la medida es urgente, tras las recientes agresiones contra la Flotilla Sumud, embarcación humanitaria donde se encuentran seis ciudadanos mexicanos que fueron acosados por fuerzas israelíes.

La organización anunció que el próximo 4 de octubre a las 11:00 horas llevarán a cabo una manifestación pacífica y clausura simbólica de la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en San Luis Potosí.

El contingente partirá desde la Glorieta Bocanegra, con el objetivo de presionar a las autoridades federales para que rompan relaciones con Israel y se garantice la seguridad de los mexicanos que participan en misiones de solidaridad con Palestina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con la CPP, la situación en Palestina se agrava día con día con el bombardeo de población civil, la destrucción de infraestructura y el asesinato de personal médico, periodistas, trabajadores humanitarios, mujeres y niños.

"No hay proporcionalidad, ni precaución, ni distinciones; solo elementos constitutivos de genocidio", afirmaron los voceros, quienes consideraron insuficientes las condenas y posturas diplomáticas emitidas hasta ahora por el Gobierno de México.

El colectivo recordó que, si bien México ha reconocido a Palestina como Estado, se sumó en 2024 a la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia y ha votado en organismos internacionales a favor del cese al fuego, esto no ha representado cambios reales en el terreno.

Por ello, consideran que ha llegado el momento de adoptar acciones más contundentes, incluyendo la ruptura de relaciones y el fin del Tratado de Libre Comercio México–Israel vigente desde el año 2000. Añadieron que mantienen la colecta de firmas para enviar una iniciativa ciudadana al Senado a fin de exigir la ruptura de relaciones con Israel.

Entre las exigencias planteadas se encuentra la suspensión de relaciones diplomáticas y comerciales, así como el desconocimiento de Israel como Estado. Además, pidieron apoyo urgente para los mexicanos Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma Arronie, Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano Guzmán, Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo, integrantes de la Flotilla Sumud, quienes, señalaron, han sufrido acoso y hostigamiento durante sus labores humanitarias.

Finalmente, la Comunidad Potosina por Palestina informó que entregará una carta a Carlos Enrique Damken Fischer, director de la Delegación de la SRE en San Luis Potosí, para que sea remitida al canciller Juan Ramón de la Fuente.

En ella, reiteran su demanda de romper relaciones con Israel y brindar un respaldo más firme al pueblo palestino. También anunciaron que continuarán con jornadas informativas, colectas y manifestaciones en apoyo a Palestina.