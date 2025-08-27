Colectivos reprueban censura en la UPSLP

Diversas organizaciones civiles y colectivos se posicionaron en contra de los recientes actos de represión contra estudiantes por parte de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, al calificarlos como un atentado contra el derecho de educación y de libertad de expresión.

Esto luego de que al menos diez estudiantes fueron convocados por un comité universitario, con la presencia del rector y el abogado general, donde fueron intimidados por haber criticado un video institucional en redes sociales.

En primera instancia el Frente Nacional por las 40 Horas, mediante su comisión en San Luis Potosí, solicitó explicaciones de las autoridades universitarias ante este hecho; sin embargo, dejaron en evidencia que los comentarios en publicaciones de diversas redes sociales de la institución y del propio rector Néstor Garza, han sido suprimidos para evitar cuestionamientos al respecto.

Por su parte, la Comunidad Estudiantil por la Dignidad en San Luis Potosí, expresó su apoyo y solidaridad a los estudiantes de la UPSLP, al calificar las medidas tomadas como arbitrarias, ilegales y autoritarias, por lo que exigieron que las suspensiones y medidas de censura cesen de forma inmediata.

Mediante un posicionamiento público, diversos colectivos y organizaciones de la sociedad civil señalaron que estos hechos resultan alarmantes al considerar los antecedentes como la eliminación de comentarios críticos y el bloqueo de perfiles en las redes sociales de la UPSLP, los cuales surgieron frente a reclamos legítimos sobre problemas como la falta de materias, recortes a docentes y el uso político de los canales institucionales, pues estos hechos reflejan una falta de apertura institucional para atender las demandas estudiantiles, obligándolos a expresarse en redes sociales ante la ausencia de espacios formales de participación escolar.

Puntualizaron que aunque puede haber situaciones que ameriten medidas disciplinarias, estas deben llevarse a cabo respetando el debido proceso, con notificaciones formales, derecho a la defensa y mecanismos de apelación.

Por lo tanto, denunciaron que los actos ocurridos violan los derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la educación y el debido proceso, generando un ambiente de intimidación en la comunidad académica.

Los diferentes colectivos ciudadanois exhortaron a las autoridades, organismos de derechos humanos, medios de comunicación y sociedad civil a visibilizar, investigar y respaldar a los estudiantes frente a estas prácticas represivas ya que consideran que no comenten ninguna falta por externar su opinión.