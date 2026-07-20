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Colsan regulará uso de la IA en posgrados

La idea es normar su uso ético-crítico: Vázquez Salguero

Por Rubén Pacheco

Julio 20, 2026 03:00 a.m.
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Colsan regulará uso de la IA en posgrados
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      Desarrollado por SACS IA

      Ya se analiza incorporar la inteligencia artificial (IA) en las materias que se ofertan, en los diferentes planes de estudio de posgrado, informó David Eduardo Vázquez Salguero, presidente del Colegio de San Luis (Colsan).

      Adujo que significará que esta nueva tecnología converja tanto en la investigación, como con la docencia, porque la institución no está en contra de la IA.

      "La restringimos, la normamos y tenemos ese debate actual interno, y nuestra idea no es quitar la inteligencia artificial, nuestra idea es regularla y orientarla a un uso responsable ético-crítico", enfatizó.

      En entrevista, argumentó que esta herramienta permitirá fortalecer las capacidades de investigación, siempre y cuando exista una normatividad específica y una utilización ética y crítica.

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      Recordó que en el proceso de inscripción los cuerpos de evaluación detectaron la utilización de la misma en la presentación de los proyectos de investigación y la elaboración de un ensayo, estableciéndose el dilema de aceptarla o no.

      Remarcó que no puede concebirse maestrías de un año o doctorados cortos, porque se tratan de procesos formativos que deben alcanzar maduración, y un pensamiento crítico en la sociedad tiene que apostársele a los procesos más extensos.

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