ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Combatirá el PAN la Ley Gobernadora

Consideran que el cambio aprobado contraviene derechos constitucionales

Por Samuel Moreno

Diciembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Combatirá el PAN la Ley Gobernadora

El Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí anunció, a través de un comunicado de prensa, que impugnará ante los tribunales la reforma aprobada por el Congreso del Estado que establece que, para el proceso electoral de 2027, las candidaturas a la gubernatura deberán ser exclusivamente para mujeres, al considerar que la medida vulnera principios constitucionales.

Acción Nacional sostuvo que la alternancia obligatoria por género impuesta en dicha reforma rebasa las facultades del Poder Legislativo local, al restringir tanto el derecho de la ciudadanía a elegir libremente como la autodeterminación de los partidos políticos para definir sus candidaturas. La presidenta estatal del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, señaló que el partido respalda la participación política de las mujeres y reconoce su capacidad para encabezar cualquier proyecto de gobierno; no obstante, advirtió que la paridad no debe traducirse en la exclusión legal de un género ni en la cancelación de derechos políticos.

La dirigente panista subrayó que imponer por ley una candidatura única por género limita a los partidos la posibilidad de seleccionar, mediante sus procesos internos, al perfil mejor preparado. Añadió que la igualdad sustantiva se construye garantizando condiciones de competencia equitativas, no restringiendo la participación. Rodríguez Hernández precisó que, aunque no se emitieron líneas de voto y se respetó la decisión de las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PAN, la postura institucional del partido es que la definición del género en la candidatura a la gubernatura debe corresponder a las dirigencias nacionales, conforme a sus estrategias y a la paridad prevista en la Constitución.

