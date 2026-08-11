Comercio temporal puede operar sin permiso en Fenapo

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Los puestos y pequeños negocios que se instalan en las inmediaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) sin contar con licencia de funcionamiento serán tolerados por el Ayuntamiento de San Luis Potosí durante el periodo que dure el evento, al ser considerados por la Dirección de Comercio Municipal como una actividad comercial de temporada.

El titular de la dependencia, Ángel de la Vega Pineda, explicó que esta actividad es similar a la venta de productos que se presenta durante determinadas fechas del año, como la comercialización de guantes y gorros en diciembre. Bajo este criterio, señaló que las familias que aprovechan la afluencia de visitantes para instalar puestos de comida u otros negocios podrán operar mientras se mantengan dentro de ciertos límites.

De la Vega Pineda aclaró que no se emitirán permisos para estos comerciantes, debido a que otorgarlos podría generar derechos adquiridos y convertir una actividad temporal en una autorización permanente. En su lugar, dijo, se aplicará una "tolerancia controlada" durante los días de la Fenapo.

El funcionario señaló que la vigilancia estará enfocada en evitar que los puestos excedan determinadas dimensiones, que existan conflictos por los espacios o giros comerciales y que se comercialicen productos como bebidas alcohólicas sin autorización. La intención, agregó, es permitir que los habitantes de las zonas cercanas obtengan ingresos adicionales durante la feria, sin que ello implique una autorización formal.

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