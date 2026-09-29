Comparecencias de funcionarios deben tener réplica

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La diputada local de Morena, Jessica Gabriela López Torres, planteó que las próximas comparecencias de funcionarios estatales ante el Congreso del Estado, deben incorporar nuevamente la posibilidad de réplica y contrarréplica, con el objetivo de profundizar en los cuestionamientos y obtener respuestas concretas sobre los resultados de la administración estatal de San Luis Potosí.

La legisladora señaló que, aunque todavía desconoce cómo quedará definido el formato para este año, consideró positivo que se revise la dinámica de las comparecencias y sostuvo que debe existir un intercambio directo entre funcionarios y diputados. Explicó que los legisladores reciben previamente información sobre las actividades del gobierno, por lo que el ejercicio debe servir para desmenuzar los asuntos de mayor relevancia para San Luis Potosí.

Entre los temas que consideró prioritarios mencionó salud, seguridad y educación, además de las políticas públicas dirigidas a las mujeres y el presupuesto destinado a su implementación. López Torres señaló que los funcionarios de las distintas dependencias deben explicar las acciones realizadas y presentar resultados concretos, debido a que existen demandas ciudadanas que requieren ser atendidas desde el Poder Legislativo.

La diputada cuestionó que las comparecencias puedan convertirse únicamente en un espacio para destacar los aspectos positivos de la administración o para "felicitarnos entre unos y otros", pues sostuvo que la finalidad debe ser generar respuestas para la ciudadanía. En este sentido, consideró que la revisión del informe debe permitir a los legisladores conocer con mayor precisión qué acciones se realizaron y cuáles fueron sus resultados.

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López Torres sostuvo que, si las dependencias han cumplido con las acciones señaladas en el informe, no debería existir inconveniente en que sus titulares las expliquen y respondan a los cuestionamientos de los diputados. Añadió que esta revisión forma parte de las facultades del Congreso y resulta necesaria para que los legisladores, a su vez, puedan rendir cuentas ante los ciudadanos que representan.