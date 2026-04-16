Competencia pega a vuelo a Atlanta: RS

La cancelación del vuelo directo entre San Luis Potosí y Atlanta Georgia se habría debido a la fuerte competencia entre aerolíneas, lo que podría extenderse a otros vuelos de aerolíneas mexicanas, informó el exsecretario general de la Asociación de Sindicatos de Pilotos Aviadores (ASPA) Jesús Ramírez Stabros.

Jesús Ramírez Stabros analiza causas de cancelación de vuelo

En entrevista, el exdiputado local evaluó que la ruta no era mala, sino que "es muy probable que se esté dando una competencia directa y muy fuerte con los itinerarios de Continental Airlines y American Airlines".

Señaló que esta situación está afectando a otros vuelos de aerolíneas mexicanas.

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Impacto del precio del combustible y la guerra en Medio Oriente

Ramírez Stabros advirtió que las empresas estadounidenses están representando una fuerte competencia para las aerolíneas nacionales, y señaló que debe revisarse si esa competencia afectó directamente a la ruta de San Luis Potosí, puesto que las causas aún no están confirmadas hasta que se hagan los análisis.

"La competencia es durísima, y hay una alta probabilidad de que se vean afectadas muchas rutas más", señaló.

El exdirigente sindical informó que otras líneas aéreas también se han visto severamente castigadas por el precio de la turbosina y por la competencia de las aerolíneas extranjeras.

Explicó que también hay datos que hasta ahora son especulativos, pero en la combinación de rutas en general, hay una competencia muy dura que viene de las aerolíneas extranjeras, pero también el hecho de que la guerra en Medio Oriente está pegando directamente los combustibles.

"Lamentablemente para muchas rutas y con toda seguridad, el combustible elevado por la guerra de Irán puede haber afectado muchas rutas más y seguramente esta ruta que es de mercado delgado, pudo haber sido afectada por ese motivo", indicó.