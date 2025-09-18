logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Fotogalería

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Con iniciativa buscan apoyar a los acereros

Por Martín Rodríguez

Septiembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Con iniciativa buscan apoyar a los acereros

Empresarios potosinos se verían beneficiados con una iniciativa presentada por el diputado local Emilio Rosas para que los gobiernos compren acero producido en San Luis Potosí para el desahogo de sus productos.

El legislador presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, informó que presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado y a los 59 ayuntamientos, para que en la obra pública utilicen acero producido en San Luis Potosí. 

Recordó que San Luis Potosí era el segundo productor de acero en todo México en 2019, y en 2024 la entidad cayó al quinto lugar nacional.  Dijo que ahora está afectando la variable de los aranceles impuestos por Donald Trump, en particular al acero y al aluminio.

Añadió que por esa causa, en San Luis Potosí debe haber un ajuste a las políticas de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, para que en el caso nacional, haya una mecánica para fortalecer a las acereras a través de la compra de producto mexicano para la obra pública. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Observó que por ejemplo hay empresas tales como Grupo Acerero, Grupo Cime, Suacero y Peasa, entre otros, que generan muchos empleos y abren el círculo virtuoso del consumo al interior del estado. 

Añadió que el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) calcula que de no suceder una política de esa naturaleza, nada más por esa causa Se perdería 1.5% del producto interno bruto del país, lo que equivale a 22 mil 533 millones de dólares. 

Añadió que los gobiernos municipales y el del estado tienen programada obra importante 

para 2026.

 y y es muy importante apoyar a los acereros potosinos. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fiestas patrias en SGS con saldo blanco: GCM
Fiestas patrias en SGS con saldo blanco: GCM

Fiestas patrias en SGS con saldo blanco: GCM

SLP

Flor Martínez

Directiva debe despojarse de fobias: Serrano
Directiva debe despojarse de fobias: Serrano

Directiva debe despojarse de fobias: Serrano

SLP

Leonel Mora

Señala que se debe ser institucional y apegarse a la Ley Orgánica

Se pretende reglamentar Ley de Amnistía e Indulto: BM
Se pretende reglamentar Ley de Amnistía e Indulto: BM

Se pretende reglamentar Ley de Amnistía e Indulto: BM

SLP

Redacción

Pide diputado participar en consulta del T-MEC
Pide diputado participar en consulta del T-MEC

Pide diputado participar en consulta del T-MEC

SLP

Leonel Mora