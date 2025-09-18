Con iniciativa buscan apoyar a los acereros

Empresarios potosinos se verían beneficiados con una iniciativa presentada por el diputado local Emilio Rosas para que los gobiernos compren acero producido en San Luis Potosí para el desahogo de sus productos.

El legislador presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, informó que presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado y a los 59 ayuntamientos, para que en la obra pública utilicen acero producido en San Luis Potosí.

Recordó que San Luis Potosí era el segundo productor de acero en todo México en 2019, y en 2024 la entidad cayó al quinto lugar nacional. Dijo que ahora está afectando la variable de los aranceles impuestos por Donald Trump, en particular al acero y al aluminio.

Añadió que por esa causa, en San Luis Potosí debe haber un ajuste a las políticas de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, para que en el caso nacional, haya una mecánica para fortalecer a las acereras a través de la compra de producto mexicano para la obra pública.

Observó que por ejemplo hay empresas tales como Grupo Acerero, Grupo Cime, Suacero y Peasa, entre otros, que generan muchos empleos y abren el círculo virtuoso del consumo al interior del estado.

Añadió que el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) calcula que de no suceder una política de esa naturaleza, nada más por esa causa Se perdería 1.5% del producto interno bruto del país, lo que equivale a 22 mil 533 millones de dólares.

Añadió que los gobiernos municipales y el del estado tienen programada obra importante

para 2026.

y y es muy importante apoyar a los acereros potosinos.