Descarta Conagua riesgo para Escalerillas por acueducto

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Ante las inconformidades de algunos ciudadanos de Escalerillas por las próximas obras de la construcción del acueducto de la presa El peaje a la San José, Darío Fernando González Castillo, titular de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aseveró que está garantizado el abasto de agua para los habitantes de la localidad capitalina.

Contextualizó que derivado de la reciente reunión celebrada hace unos meses, se firmó un acta de asamblea ejidal con los habitantes con la finalidad de formalizar los compromisos de las autoridades.

Describió que, desde entonces inició la operación de la planta potabilizadora de agua potable, procedió diversa rehabilitación de Mesa de Conejos y está por iniciar la perforación de un pozo en Pozuelos, así como de la planta tratadora de aguas residuales (PTAR).

"Ahora el argumento de algunas personas, y ahí sí lo digo, erróneo, están diciendo que se va a vaciar El Peaje, que eso va a afectar escalerillas", exteriorizó.

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Expuso que El Peaje tiene una capacidad de más de 8 millones de metros cúbicos de agua, por ende, vaciar dicho volumen a la obra de toma de la San José, tomaría un año dos meses para lograrlo.

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Recalcó que la primera sirve para repostar la segunda, y si bien se perdía mucha líquido por las fugas e infiltraciones existentes, con la nueva obra se podrá regular y " va a ser menor el caudal que necesites, porque no va a haber pérdida".

Sentenció que pase lo que pase en El Peaje, siempre se garantice el abastecimiento de agua para la planta potabilizadora, a través de la firma de un documento oficial.

"Se puso a funcionar la potabilizadora, pero como sucede en toda la ciudad, tiene fallos, tiene situaciones en el suministro, pero hemos tenido junto con la CEA (...) hemos tenido un abastecimiento constante", aseveró el funcionario federal.