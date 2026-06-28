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Conagua clausura más de 37 pozos en San Luis Potosí por irregularidades

La autoridad señala que para extraer agua se requiere permiso o concesión, sancionando llenado de pipas sin autorización.

Por Rubén Pacheco

Junio 28, 2026 12:44 p.m.
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Conagua clausura más de 37 pozos en San Luis Potosí por irregularidades
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      En lo que va del año, se han clausurado más de 37 pozos en las cuatro regiones de San Luis Potosí, debido a que se detectaron diferentes irregularidades, informó Darío Fernando González Castillo, titular de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

      Describió que la suspensión de las fuentes de extracción de agua realizaron en San Luis Potosí, Santa María del Río, Soledad de Graciano Sánchez y municipios de las regiones huasteca y altiplano.

      Lamentó que, aunque en la zona huasteca existe suficiencia de abasto de agua, los titulares de las concesiones le dan un uso fuera del establecido en la autorización.

      En entrevista, precisó que, de las tres clausuras realizadas el mes pasado en Soledad de Graciano Sánchez, dos procedieron porque pese a tener un uso hidroagrícola, lo destinaban para fines comerciales o industriales.

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      A su vez, la tercera sanción procedió, dado que carecía de permiso, pero llevaba a cabo llenado de pipas para la comercialización del agua, complementó.

      "Es claro por la Ley de Aguas Nacionles para poder hacer uso del agua subterránea o superficial, pues se debe contar con un permiso de la Conagua, una concesión como se llama", concluyó.

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