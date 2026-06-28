Ayuntamiento capitalino lidera quejas por opacidad

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Durante este 2026, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, ha sido el sujeto obligado de la entidad que mayor quejas recibe por no entregar información pública, entregarla de forma parcial o reservarla de forma incorrecta, de acuerdo con la información de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip).

Esto según el almanaque de los Recursos de Revisión en contra de las respuestas a solicitudes de información en 2026 y dado a conocer por la organización Ciudadanos Observando.

En lo que va del año, la administración municipal capitalina ha registrado un total de 31 quejas en su contra ante la Cegaip, seguido de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (Sege) con un total de 22 recursos de revisión, así como el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) con un total de 20 quejas.

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Posteriormente se encuentra el Ayuntamiento de Tamazunchale con 18 quejas, seguido de la propio orgtanismo que vigila la transparencia y acceso a la información pública en la entidad potosina, puesto que la Cegaip acumula un total de 17 recursos de revisión, la misma cifra de la Arena Potosí y la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Finalmente la Fiscalía General del Estado (FGE) ha acumulado un total de 15 recursos de revisión, seguido de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado con 14 quejas y la Comisión Estatal del Agua (CEA) con 12 recursos de revisión.

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Los recursos de revisión o una queja ante la Cegaip es un medio legal mediante el cual una persona solicita la revisión de la actuación de una autoridad cuando se considera que se vulneró el derecho de acceso a la información ante la entrega de información de forma incompleta o en un formato distinto al solicitado, declarar información inexistente o reservada. o cobrar una cantidad injustificada por la misma.